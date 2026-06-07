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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Tepreş Bahar Şenliği'nde yaptığı konuşmada, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan gönül coğrafyasında barış ve refah için çalışacaklarını belirtti. Kırım Tatarlarının hak mücadelesine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan büyük gönül coğrafyamızda barış, huzur ve refahın güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zorlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Çeltikçi Mesire Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı.

Şenlikte, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Tuzlacık köyü sakinleriyle Türkiye'nin farklı illerinden Kırım Tatarları bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tepreş duasıyla başladı.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının, yaklaşık 300 milyonluk büyük bir gönül coğrafyasına sahip olduğunu ve bu coğrafyada dayanışmanın her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Kırım'ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Zorlu, "Kırım dediğimizde sadece bir coğrafyadan değil, bir sürgünden, bir acıdan ve uzun yıllara yayılan bir mücadele hafızasından söz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kırım Tatarlarının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Zorlu, Kırım Tatarlarının kimliğinin, kültürünün ve tarihi hafızasının korunmasının Türk dünyasının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Kırım Tatarlarının hak ve hukuk mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Zorlu, 2014 yılındaki ilhakı uluslararası hukuk açısından yasa dışı bir işlem olarak değerlendirmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Zorlu, geçtiğimiz haftalarda Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştüklerini anımsatarak, Kırım Tatarlarının geleceğine yönelik istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Irak temaslarına değinen Zorlu, Kerkük'te Türkmenlerin konumu ve temsiline ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede Türkmenlerin siyasi temsiliyetinin güçlenmesini önemsediklerini bildirdi.

Türk dünyasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zorlu, "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan büyük gönül coğrafyamızda barış, huzur ve refahın güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tuzlacık Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Yıldırım ise Tepreş'in kültürel hafızayı canlı tutan önemli bir gelenek olduğunu belirtti.

Açıklamada, etkinlikteki Kırım halk dansları, "Davar Yüzü" oyunu, yarışmalar ve halk eğlencelerinin ilgi gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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