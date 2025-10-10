Zorlu PSM Atölye'ye Başvurular Başladı

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) 2021'de başlattığı PSM Atölye'nin beşinci dönem başvuruları 26 Ekim'e kadar sürecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, dramatik yazarlık, tiyatro yönetmenliği ve tiyatro yapımcılığı olmak üzere 3 ayrı başlıkta düzenlenen PSM Atölye'nin 28 hafta sürecek teorik ve pratik eğitimlerine katılmak için 26 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak ve tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen atölyenin ilk 4 yılında, 89 mezun ile 29 özgün tiyatro oyunu hayata geçirildi.

"Afife", "Alice Müzikali", "Aşık Shakespeare" ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunlarının yönetmeni Serdar Biliş'in küratörlüğünde ve uzman eğitmenleriyle 18-30 yaş arası tüm gençlere açık olan atölye, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Atölyenin detaylarına, Zorlu PSM'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.