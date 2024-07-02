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Zonguldak Valiliğinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Zonguldak Valiliği, genel asayiş ve güvenlik toplantısı düzenledi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, halkın güvenliği ve refahı için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Toplantıda kaçak maden ocaklarıyla ilgili yapılan denetimler ve asayiş olaylarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Zonguldak Valiliğinde genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, halkın güvenliği, huzuru, refahı için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelede önemli adımlar atıldığını, halkın desteğinin kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu anlattı.

Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla ilgili çalışmalara ilişkin haziranda 117 denetim yapıldığını aktararak, "2023 Haziran ayına kıyasla denetimler yüzde 14,71 artmıştır. Denetimler sonucu 27 ocak kapatılmış, 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömür ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Asayiş olaylarında haziranda kişilere karşı önemli suçlar arasında "çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme" olmak üzere toplam 514 olay gerçekleştiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığından bahsetti.

Hacıbektaşoğlu, mal varlığına karşı suçlar arasında "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma (gasp), motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık" olmak üzere toplam 100 olay gerçekleştiğini, bunların yüzde 55'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Zonguldak Havalimanı'nda son bir ayda iç hat 16, dış hat 40 olmak üzere 56 uçuş yapıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, son 1 ayda iç hatlardan 3 bin 55, dış hatlardan 11 bin 797 yolcunun uçtuğunu, 2023 Haziran ayına kıyasla yolcu trafiğinde yüzde 2,26'lık artış yaşandığını ifade etti.

Huzur ve güven ortamını sağlamak için özverili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, vatandaşın huzur ve güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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