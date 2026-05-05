Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanığın yargılanması sürdü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Serdar S. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arası mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, "kadına karşı kasten öldürme", "silahla basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Serdar S, önceki savunmalarımı tekrar ettiğini belirterek, "Çok pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Dilara Y. yaklaşık 20 yıldır komşumdur, bu zamana kadar bir husumetimiz olmamıştır. Olay gecesi Dilara Y'ye yönelik isteyerek bir davranışım olmadı." dedi.

Tanık A.K. de olay günü kendisini arayan sanığın Dilara Y'yi yaraladığını belirttiğini, ambulansı aradığını ama gelmediğini iddia ettiğini kaydetti.

Kendisinin ambulansı aradığını, ambulansın ters istikamete gittiğini gördüğünü anlatan A.K. olayla ilgili bilgisinin bundan ibaret olduğunu, sanık veya ailesi ile Dilara Y. arasında o zamana kadar vukuat duymadığını ifade etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre isteyerek, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Gökçebey ilçesinde 28 Eylül 2025'te, Faruk B. (23) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren Serdar S. (34) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dilara Y. kurtarılamamış, Faruk B. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
