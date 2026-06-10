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Otomobil, beton bariyere ve otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı

Otomobil, beton bariyere ve otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı
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Zonguldak'ta tünel çıkışında kontrolünü kaybeden otomobil, beton bariyere ve park halindeki araca çarpıp takla attı. Araçtan fırlayan sürücü Samet S. ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta tünel çıkışında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere ve ve park halindeki otomobile çarpıp, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilden dışarıya fırlayan sürücü Samet S., ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kilimli ilçesini merkeze bağlayan Teoman Duralı tünellerinin girişinde meydana geldi. Tünel çıkışı Kilimli istikametinde Samet S.'nin kontrolü kaybettiği 67 ABP 922 plakalı otomobil, önce beton bariyere ardından park halindeki 67 AEC 553 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobilden dışarıya fırlayan sürücü Samet S., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Samet S., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Samet S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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