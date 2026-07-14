Zonguldak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yahya Nuray Ergin'in (81) kullandığı 67 UA 738 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde tali yoldan kara yoluna girdiği sırada seyir halindeki N.A'nın (22) yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek su kanalına düştü.

Kazada, otomobil sürücüsüyle araçta bulunan eşi Aysel Ergin (80) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, tır sürücüsü N.A. gözaltına alındı.