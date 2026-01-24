Haberler

Zonguldak'ta TIR'a Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil TIR'a çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) hayatını kaybetti, sürücü Berkan M. (26) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana geldi. Gülüç Köprüsü'nden ana yola çıkmak isteyen Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'a, Berkan M. yönetimindeki 67 UG 612 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Harun Mutlu ile Murat Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Berkan M., ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

