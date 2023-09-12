Zonguldak'ta Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Semih Palaz (25) hayatını kaybetti. Palaz'ın otomobili yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra hurdaya döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Palaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle yol kenarındaki ağaçlara çarpan Semih Palaz (25), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Koramanlar köyü yolunda meydana geldi. Semih Palaz idaresindeki 67 NK 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Palaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Palaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.