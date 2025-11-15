Haberler

Zonguldak'ta Minibüsün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Minibüsün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçerken dengesini kaybeden 35 yaşındaki Serkan Tekin, bir servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçerken dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürülen Serkan Tekin (35), servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Tekin, o esnada yola dönen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı servis minibüsünün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekin'in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

