Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

