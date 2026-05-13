Zonguldak-Polisten kaçarken aracı istinat duvarından düştü
Ereğli'de polisle karşılaşan hafif ticari aracın sürücüsü geri geri kaçarken istinat duvarından düştü. Sürücü olay yerinden kaçarken polis yakalama çalışması başlattı.
Olay, gece saatlerinde Akarca Mahallesi İhsan Yılmaz Sokak Emlak Yapı Blokları mevkisinde meydana geldi. Karşı şeritten polisi gören 34 UP 1548 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 100 metre geri manevra yapıp kaçmaya başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, bir anda direksiyon kontrolü yitirince araç korkuluk demirlerini kırarak 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden yaya şekilde kaçtığı belirlendi.
Polis, kaçan sürücüyü ararken araç ise çekici ile yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı.
Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA