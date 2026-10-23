Zonguldak'ta grizu patlamasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Memişoğlu, patlamada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü, bir yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 3'e yükseldiğini, yaralanan bir vatandaşın durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen olayla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirtti.
Memişoğlu, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3'e yükselmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Olayda yaralanan 5 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiğini belirten Memişoğlu, "Yaralanan bir vatandaşımızın durumu ağırdır. Ekiplerimiz tüm imkanlarıyla teyakkuz halindedir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.