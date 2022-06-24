Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları, teşvik ettikleri, fuhuş için yer sağlayıp aracılık ettikleri ileri sürülen 6'sı kadın 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i yabancı uyruklu 4 kadın serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğerleri çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler

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