Zonguldak'ta Freni Arızalanan Kamyonet Kazaya Sebep Oldu

Zonguldak'ta Freni Arızalanan Kamyonet Kazaya Sebep Oldu
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Karadeniz Ereğli ilçesinde freni arızalanan bir kamyonet, duvara ve elektrik direğine çarparak bir binanın garajına girdi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni arızalanan kamyonetin duvara ve direğe çarptıktan sonra bir binanın garajına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Güldere Mahallesi rampasında Vedat V. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Karadeniz Ereğli Belediyesine ait hafriyat kamyonetinin freni arızalandı. Önce duvara ardından elektrik direğine çarpıp bir binanın garajına giren kamyonetteki sürücü ile yanındaki işçi Barış Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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