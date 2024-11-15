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Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekme olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı. S.K. serbest bırakılırken, H.Ç. ve C.K. tutuklandı. Olay, kamera ile düzenek kurarak sınav sorularını aktarma şeklinde gerçekleşti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken S.K. (37) ile İstanbul'dan gelerek düzeneği kuran H.Ç. ve düzeneği satan C.K. (40), gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, kopya çeken S.K. serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım'da ehliyet sınavı yapılan Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Ehliyet sınavına giren S.K.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, üstünde arama yaptı. Görevliler, S.K.'nin üstünde kablosuz kulaklık ile kumanda sistemini bulup, polise haber verdi. İnceleme başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin kamera ile soruları ilettiği ikinci bir kişiden kulaklık yardımı ile cevapları aldığını belirledi. Para karşılığında düzeneği aldığını söyleyen S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. ardından serbest bırakıldı.

'HOCA' LAKAPLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

S.K.'nin düzeneği aldığını söylediği C.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. KOM Büro Amirliği ekipleri ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelerek kişilerin üzerine düzeneği kuran ve sınav esnasında cevapları kulaklığa ileten şüphelinin 'hoca' lakaplı H.Ç. (28) olduğunu tespit etti. 13 Kasım'da Zonguldak ve İstanbul emniyeti koordinesinde yapılan operasyon sonucu H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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