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Zonguldak'ta Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı

Zonguldak'ta Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı
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Zonguldak'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Çaydeğirmeni Mesire Alanı'ndaki festivalle sona erdi. Programa adliye ve kurum yöneticileri ile personel ve aileleri katıldı.

Zonguldak'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Çaydeğirmeni Mesire Alanı'nda düzenlenen festival programıyla tamamlandı.

Zonguldak M Tipi Ceza İnfaz Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ve Devrek Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Yılmazer'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik teşkilatında görev yapan personelin adalet sisteminin önemli parçası olduğunu belirtti.

Personelin özveriyle görev yaptığını ifade eden Kapağan, kurum çalışanlarına teşekkür ederek, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, hakim ve savcılar, kurum amirleri, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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