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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde Y.E.C. (20) ile Celal Can E. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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