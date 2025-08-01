Zonguldak'ta Beton Mikserinin Otomobile Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir beton mikserinin otomobile çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden mikser sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsünün durumu stabil.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beton mikserinin otomobile çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Emrullah Sefa Kaya'nın kullandığı 06 BRE 768 plakalı harç yüklü beton mikser, Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Fatih A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarparak üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mikser sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaya'nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil içerisinde sıkışan Fatih A. ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.