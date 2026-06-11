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Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta balık tutarken dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal, kurtarılamadı.

Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde balık tutan İsa Uysal (67), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen Uysal'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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