Zonguldak'ta akrabasını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Zonguldak'ta 18 Aralık 2025'te akrabasını bıçaklayarak öldüren sanık, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Serkan Akdal'ın yakınlarının avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise olayda meşru müdafaa söz konusu olduğunu savundu.

Son sözü sorulan sanık M.D, olay günü 3 kişi tarafından önünün kesildiğini, kendisini savunmak zorunda kaldığını öne sürerek, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Olay kamera kayıtlarında görüldüğü gibi oldu. Canımı kurtarmak istedim." savunmasını yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, Serkan Akdal'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, çocuklara yönelik "zincirleme silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde M.D. (44), çıkan kavgada akrabası Serkan Akdal'ı (44) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
