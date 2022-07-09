ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı Cami içerisindeki cemaat Bayram namazının kılınması - Zonguldak Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu. Cami içerisindeki cemaat Bayram namazının kılınması - Zonguldak Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu. Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı. Büyükleri ile namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi. AA / Ersen Berk Çelik - Güncel Kurban Bayramı Zonguldak Cemaat Güncel Haberler

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