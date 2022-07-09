ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

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ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Ersen Berk Çelik - Güncel
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Cami içerisindeki cemaat Bayram namazının kılınması - Zonguldak Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Cami içerisindeki cemaat

Bayram namazının kılınması - Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

Kurban Bayramı Zonguldak Cemaat Güncel Haberler

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