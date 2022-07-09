ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı
AA - Ersen Berk Çelik - Güncel
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Cami içerisindeki cemaat Bayram namazının kılınması - Zonguldak Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.
Cami içerisindeki cemaat
Bayram namazının kılınması - Zonguldak
Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.
Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.
Büyükleri ile namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.
AA / Ersen Berk Çelik - Güncel