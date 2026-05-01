Haberler

Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak'ta İstasyon Caddesi'nde toplanan madenciler, sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle sloganlar eşliğinde kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, işçi ve emekçiler olarak barış, demokrasi, insan hakları ve dayanışma için alanlarda olduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından konser verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

Kocaeli Valiliğinin yanındaki boş otoparka gelen grup, üst aramasının ardından etkinlik alanına giriş yaptı.

Tertip komitesi üyelerince 1 Mayıs bildirgesinin okunmasının ardından gruptakiler müzik eşliğinde halay çekti.

Öte yandan etkinliğin yürüyüş kısmına CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup, üst aramasının ardından etkinlik alanına girdi.

Saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, katılımcılar çeşitli sloganlar attı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin konuşma yaptığı etkinliğin ardından katılımcılar dağıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

