Zonguldak Karadeniz Ereğli'de iş yeri sahibi silahlı saldırıda hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dönercilik yapan iş yeri sahibi, dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan iş yeri sahibi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamazken, otomobille kaçan 32 yaşındaki şüpheli E.A. polislerce yakalandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş yerinin sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde dönercilik yapan Ali Erdoğan (58) dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından vurulan Erdoğan, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli E.A. (32), polislerce yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA