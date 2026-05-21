Alaplı'da sağanak Zonguldak-İstanbul kara yolunu vurdu: Araç kuyrukları oluştu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, Zonguldak-İstanbul kara yolunda su taşkınlarına yol açtı. Yeni Köprü mevkisinde sular altında kalan yolda sürücüler güçlükle ilerlerken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak-İstanbul kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde suyla kaplanan yolda sürücüler, araçları ile güçlükle ilerledi. Yoldaki suyu tahliye etmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yolda araç kuyrukları oluşurken, tahliye çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı