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Zonguldak haberi: Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Zonguldak haberi: Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak haberler: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Müftü Mahallesi eski terminal mevkisinde V.M. ile Y.E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.Ç. göğsünden, V.M. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Münir Karaloğlu Zonguldak Ereğli Müftü Güncel Haberler

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