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Zonguldak Belediyesi Emekliler Konağı Hizmete Açıldı

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Zonguldak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekliler Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konak, emeklilerin rahat bir ortamda sosyalleşmelerini ve sohbet etmelerini hedefliyor.

Zonguldak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekliler Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde (BKM) gerçekleştirilen törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, " Zonguldak'ın dağında taşında emekleri olan emeklileri, rahat ettirmek hepimizin boynunun borcu." dedi.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da projeyle emeklilerin, soğuk ve yağışlı günlerde rahat bir ortamda çaylarını yudumlamasını, sosyalleşmesini ve sohbet etmelerini hedeflediklerini belirtti.

Daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konak gezildi.

Konak, pazar günü hariç her gün hizmet verecek.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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