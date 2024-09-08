Ovacık'ta Zırhlı Araç Devrildi, 4 Asker Şehit Oldu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun (30) acı haberi, Zonguldak'taki baba ocağına ulaştı.

Ovacık ilçesinde görev esnasında uçuruma devrilen zırhlı araçta bulunan 5 jandarmadan 4'ü şehit oldu, 1'i yaralı olarak kurtarıldı. Şehitlerden Zonguldaklı Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki baba ocağına ulaştı. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun Gülcan Eroğlu ile 4 yıldır evli olduğu, 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.