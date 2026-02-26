Haberler

Zimbabve, ABD ile yürütülen 367 milyon dolarlık sağlık yardımı müzakerelerinden çekildi

Zimbabve, 'veri paylaşımı' endişeleri nedeniyle ABD ile 367 milyon dolar değerindeki sağlık yardımı anlaşmasının müzakerelerinden çekildi. Hükümet sözcüsü, anlaşmanın eşit olmayan çekiciliğine vurgu yaptı.

CAPE Zimbabve, "veri paylaşımı" endişeleri nedeniyle ABD ile 367 milyon dolar değerindeki sağlık yardımı anlaşmasına ilişkin müzakerelerden çekildiğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, ABD'nin 367 milyon dolar değerindeki 5 yıllık yeni sağlık yardımı paketine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Mangwana, "Zimbabve'den, biyolojik kaynaklarını ve sağlık verilerini uzun bir süre boyunca paylaşması isteniyordu, ancak bu verilerden kaynaklanabilecek aşılar, teşhis yöntemleri veya tedaviler gibi tıbbi yeniliklere erişim garantisi verilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Mangwana, sağlık yardımına ilişkin mutabakat zaptı taslağının "eşit olmayan bir takas" önerdiğini ve "özünde asimetrik bir düzenleme" olduğunu belirterek, Zimbabve'nin müzakerelerden çekildiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD'nin Harare Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından sunulan anlaşma teklifinin herhangi bir uluslararası fon sağlayıcı tarafından Zimbabve'ye yapılacak en büyük potansiyel sağlık yatırımı olduğu belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Şimdi Zimbabve'deki sağlık yardımlarımızı azaltmanın zor ve üzücü görevine yöneleceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zimbabve'nin süreçten çekilmesiyle birlikte, ülkede ABD desteğiyle HIV/AIDS tedavisi gören yaklaşık 1,2 milyon kişinin ve sıtma ile mücadele programlarının geleceğinin belirsizliğe sürüklendiği belirtildi.

