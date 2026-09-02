Haberler

Yayayı Darbeden Sürücüye 185 Bin Lira Ceza

Yayayı Darbeden Sürücüye 185 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçen bir yayayı darbeden otomobil sürücüsü İ.B.'ye 185 bin 662 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

ZEYTİNBURNU'nda yolun karşısına geçen yayayı darbeden otomobil sürücüsüne 185 bin 662 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesi iptal edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen yaya ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, yayayı darbetti. Yayanın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü İ.B. (32) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücü İ.B.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak' suçlarından 185 bin 662 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Tuğberk İmamoğlu gemisinin İskenderun’dan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Son görüntüsü bu oldu
Belçika'da İsrail bağlantılı şirkete kundaklama

Avrupa'nın da sabrı taştı! İsrailli silah şirketini ateşe verdiler
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya'dan tüm Avrupa'yı tedirgin eden mesaj: Sert karşılık vereceğiz
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Felaket başladığında kadraja girmiş! Son görüntüleri bu oldu
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar