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Zeytinburnu'nda Polis Aracına Çarpan Otomobil Kazası: 1 Polis Memuru Yaralı

Zeytinburnu'nda Polis Aracına Çarpan Otomobil Kazası: 1 Polis Memuru Yaralı
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Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Edirne istikametine ilerleyen 34 KFL 10 plakalı otomobil, Maltepe Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı.

Savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

Kazada 34 KFL 10 plakalı otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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