Zeytinburnu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Zeytinburnu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, bileşenleriyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangına müdahale ederken, çevredeki özel harekat polisleri güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde seyreden Şahin Y. yönetimindeki 06 CBK 318 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.
Bu sırada yoldan geçen özel harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi alarak diğer sürücüleri uyardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, caddede bir süre aksayan trafik akışı aracın çekilmesinin ardından normale döndü.