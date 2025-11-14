Haberler

Zeytinburnu'nda Metrobüs Kazası: Engelli Yolcu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda tekerlekli sandalyede bulunan bir engelli yolcu, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi.

Zeytinburnu'nda metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan engelli yolcu, hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, dün saat 15.30'da Cevizlibağ metrobüs durağına tekerlekli sandalyeyle gelen bir yolcunun, bekleme alanından metrobüs yoluna doğru hareket edip sarı uyarı çizgilerini geçtiği, metrobüs araç yoluna düşerek yaralandığı belirtildi.

Psikiyatri ve Parkinson tedavisi de gördüğü öğrenilen yolcunun, sağlık ekiplerince Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bu kişinin hastanedeki tüm çabalara rağmen vefat ettiği bildirildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüsün, yola düşen H.C'ye (57) çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, bunun ardından H.C'nin sürüklenip kaldırıma çarptığı da görülüyor.

Olay

İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, dün Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle yola düşen H.C'ye (57) çarpmıştı. Kazada H.C. ağır yaralanırken, ???????metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yara almıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza

Ülkede gündem o! Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı
Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı

Michael Jackson'ın kızı şokta! Miras davasında beklenmedik karar
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.