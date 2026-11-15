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Zeytinburnu'nda matbaa yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

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Zeytinburnu'nda matbaa yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda matbaa yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı
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Zeytinburnu'nda Litros Yolu 2'nci Matbaacılar Sitesi'ndeki 5 katlı iş yerinin en üst katındaki matbaada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı; iş yerinde hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni inceleniyor.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı iş yerinin en üst katındaki matbaada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Litros Yolu 2'nci Matbaacılar Sitesi'nde çıktı. 5 katlı iş yerinin en üst katındaki matbaada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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