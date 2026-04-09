Zeytinburnu'nda kızını öldüren şüpheli eski eşini ağır yaraladı

Zeytinburnu'nda bir baba, boşandığı eşini ve 19 yaşındaki kızını silahla vurdu. Anne ağır yaralanırken, kızı hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI VURDU

Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki sitede bulunan dairede, E.Ş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş'yi (19) henüz belirlenemeyen nedenle silahla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan T.B. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

5 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Şüpheli E.Ş'nin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ekiplerin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
