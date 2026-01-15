Haberler

Zeytinburnu'nda kargo paketinin patlamasının güvenlik kamerası ortaya çıktı

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda bir siteye gelen kargo paketinin patlaması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri kargonun bırakıldığı kurye ve diğer şahısları gözaltına aldı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda bir siteye getirilen kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Paketin patladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak Pazar günü Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı. Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kargoyu teslim eden kurye E.C. gözaltına alındı. Olayda kargoyu gönderen ve iletişim halinde bulunan numara üzerinden yapılan incelemelerin ardından ise S.A,A.Ç.,A.A.,M.K. ve M.K.'nin saklanmasına yardımcı olan C.G. yakalandı.

SEBEP ALACAK VERECEK MESELESİ

Olaya ilişkin yapılan çalışmalarda M.K.'nin olayı J.H. ile aralarında alacak verecek konusunda yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi. Olayda yaralanan J.H. ve danışmada çalışan H.A. ve H.B. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

PATLAMA KAMERADA

Görüntülerde, danışma noktasına bırakılan kargo paketinin bir kişi tarafından açılmaya çalıştığı sırada patlaması ve çevredeki kişilerin kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
