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Zeytinburnu'nda Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Zeytinburnu'nda Yıkım Sırasında Bina Çöktü
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görgü tanığı Hasan Koç, yıkımın önlem alınmadan yapıldığını belirterek sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına başlandı. İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan bir darbenin ardından bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panikle kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkım sırasında sokakta olan Hasan Koç, "Bina yıkılırken kolonları kesince bina aşağı indi. Arka tarafa yıkılmış olsaydı insanlar ölebilirdi. Her yer toz, toprak, felaket oldu. Bilerek mi olduğunu bilmiyorum ama ceza alması lazım" dedi. Binanın çökme anını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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