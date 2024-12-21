Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Açıldı

Sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şanlı, 15 yıldır resim sanatıyla ilgilendiğini ve ilk kişisel sergisini açtığını söyledi.

İranlı ressam Javad Soleimanpour'un atölyesinde resim eğitimine başladığını belirten Şanlı, "Soft pastel, klasik bir yöntemle ilerlemekten ziyade çeşitli materyallerle ve karışık bir teknikle daha çok kendi yorumumu katmamı sağlıyor. Bunu uygulayan başka bir ressam yok diye biliyorum." dedi.

Şanlı, pastelin yumuşak dokusunun diğer boyalardan farklı bir ayırt edici özelliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çalıştığım kağıt üzerinde gesso denilen bir maddeyle zımpara etkisi oluşturuyorum. Onun üzerine de tebeşirvari pastel boyalar kullanarak böyle bir renk cümbüşü elde ediyorum. Resimlerin yanı sıra son 4 senedir sır üzeri porselen boyama da yapıyorum. Beyaz porselen üzerine desenler çalışıyorum, 800 derece fırında pişiyor ve her çalışma en az 3 kez fırına giriyor."

29 Aralık'a kadar görülebilecek

Sergiye olan ilgiden memnun olduğunu vurgulayan Şanlı, "İki farklı sanat dalıyla uğraştığım için bunların uyumunu yansıtacağını düşünerek böyle bir isim seçtim. İkisinden de vazgeçemiyorum. Sergimde daha çok son yılda yaptığım eserler var. Dönem dönem farklı çalışmalar yaptım, sergimde bunların hepsine yer vermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Şanlı, yakın gelecekte de çalışmalarını resim ve porselen odaklı sürdürmeye devam etmek istediğini aktararak, "İnsanın ruhunu törpüleyen en güzel şey sanat. Her insanın hayatında mutlaka bir sanat dalına dokunması gerekiyor." diye konuştu.

Sergi, 29 Aralık'a kadar görülebilecek.