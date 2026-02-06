Van'da yüzeyi buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi
Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Zernek Barajı, soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü bölgede, balıkçı tekneleri ve havuzlar buz kütleleri arasında kaldı ve balıkçılığa ara verildi.
