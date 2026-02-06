Haberler

Van'da yüzeyi buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Zernek Barajı, soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü bölgede, balıkçı tekneleri ve havuzlar buz kütleleri arasında kaldı ve balıkçılığa ara verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü bölgede, barajın yüzeyi tamamen dondu.

Kafes balıkçılığının da yapıldığı barajdaki havuzlar ile balıkçı tekneleri buz kütleleri arasında kaldı.

Soğuk hava nedeniyle balıkçılığa ara verilen buzla kaplı baraj dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
Haberler.com

