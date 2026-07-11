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Ukrayna: Kiev ile Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenlendi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev ile Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 11 kişi yaralanırken, Ukrayna hava savunması 2 füze ve 111 SİHA’yı imha etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, başkent Kiev ile Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın, başkent Kiev'e düzenlenen saldırı sonucu 11 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, başkentteki bazı konutlar ve bir dini eğitim kurumu binasının hasar gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerinin de hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, bazı bölgelere yönelik saldırıların devam ettiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, hava savunma imkanlarının artırılması yönünde, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretilmesiyle ilgili lisansın alınması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırılarında Sumi bölgesinde 2, Çernigiv bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya gece 12 füze ve 121 SİHA ile saldırıları düzenledi

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin farklı bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın farklı tipten 12 füzeyle saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca 121 SİHA'nın da Ukrayna'ya doğru fırlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 2 füze ve 111 SİHA'nın imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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