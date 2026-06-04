Haberler

Zelenskiy: "Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın tam kapsamlı işgalin başından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdüğünü belirterek, Rusya'nın bu suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirterek, " Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

" Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü. Her ölüm, geleceği elinden alınmış bir çocuk demektir. Rusya bu suçlardan sorumlu tutulmalıdır."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu