Zelenskiy: "Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın tam kapsamlı işgalin başından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdüğünü belirterek, Rusya'nın bu suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirterek, " Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:
" Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü. Her ölüm, geleceği elinden alınmış bir çocuk demektir. Rusya bu suçlardan sorumlu tutulmalıdır."