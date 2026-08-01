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Zelenskiy, Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile bir konteyner gemisine saldırdıklarını belirtti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile Rus bandıralı "Yaninaya" adlı konteyner gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile Rus bandıralı "Yaninaya" adlı konteyner gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusuna destek sağlayan tesisler ile gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini bildirdi.

Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırım altında olan ve 100 bin tondan fazla kapasiteye sahip Rus konteyner gemisi 'Yaninaya' da vuruldu. Savunma kuvvetlerimizin isabetliliği sayesinde gemi battı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna Güvenlik Servisince hedef alındığını belirterek, "Tesislere kadar olan mesafe (Ukrayna sınırından) yaklaşık 1600 kilometredir." bilgisini verdi.

Ayrıca Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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