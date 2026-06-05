Zelenskiy: "(Putin) Savaşı bitirmek istemiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini söyledi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya ile esir takasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenskiy, 185 Ukraynalı askerin ve 1 sivilin bugün evlerine getirildiğini ifade etti.

Zelenskiy, yıl başından bu yana 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takası sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD ve Avrupa ile görüşmeleri yapmak için hazırlıklar yaptıklarını aktaran Zelenskiy, "Avrupalıların Ukrayna'yı desteklemek için yeni adımlar hazırladığını biliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı'na hitaben dün yayımladığı açık mektuba, Putin'in cevabını da değerlendirdi.

Rusya'nın savaşı seçtiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. (Putin) Savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor, bugün herkes çok gülümsüyordu."

Zelenskiy, Putin'e dün açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Putin ise mektupta kaba ifadeler bulunduğunu kaydederek, kendisiyle şu aşamada görüşmenin "şimdilik herhangi bir anlamını görmediğini" söylemişti.