Zelenskiy, müttefiklerin hava saldırısı istihbaratını Kiev'le paylaşmadığını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu gece düzenlediği hava saldırıları hakkında Kiev'le istihbarat bilgilerini paylaşmadığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece ülkesine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Bu saldırı araçlarının önemli bir kısmı düşürüldü ancak maalesef hepsi değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Harkiv kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını belirtti.

Başkent Kiev'in ise balistik füzelerle hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Maalesef, müttefiklerden bu saldırıya ilişkin herhangi bir uyarı gelmedi. Rus balistik füzelerinin fırlatılmasına dair istihbarat verileri insanların hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor ve bu en kritik meselelerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki günde ülkesinin 19 farklı bölgesine saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini savunarak, şu ifadelere yer verdi:

" Rusya'ya doğrudan veya dolaylı sağlanan bir destek, Ukrayna'ya yönelik yardımların geciktirilmesi ve balistik füzelere karşı can güvenliğinin savunulmasının zorlaştırılması, barışa kesinlikle hizmet etmeyecektir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki gün önce yaptığı, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasına da değinen Zelenskiy, iki gün boyunca Rusya'daki enerji tesislerine saldırılar düzenlemediklerini bildirdi.

Zelenskiy, "Ama Rusya, Amerikan Başkanı'nın çağrısına uymadı. Ruslar bu süre içerisinde hem enerji tesislerimize hem de kritik altyapımıza saldırılar düzenledi ve Ukrayna'ya yönelik saldırılardan kaçınmaya niyetleri olmadığına dair tamamen net sinyaller verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA