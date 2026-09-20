Haberler

Zelenskiy, Moskova ve Voronej'de petrol ve işletme tesislerinin vurulduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla Moskova ile Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Ukrayna medyası Pelikan füzesinin Rusya'da ilk kez kullanıldığını yazarken Moskova Belediye Başkanı, rafinerinin hasar aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, bu saldırılarda "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını belirtti.

Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna medyası, ülkenin geliştirdiği Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığını öne sürdü.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Moskova Petrol Rafinerisi hasar aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova'ya uçan Ukrayna İHA'larını imha ettiğini belirtmişti.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husi saldırıları sonrası Türkiye'den Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz

Ankara'dan Riyad'a destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

Araçtan inip hemcinsine böyle saldırdı! Yanındaki adam zor tuttu
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

10 kişiye mezar olan okul için karar verildi
Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı