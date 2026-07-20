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Zelenskiy, Rusya'da bazı lojistik tesisler ile bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini belirtti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Moskova bölgesindeki lojistik tesisler ile bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini, ayrıca Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait gemileri vurduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bazı lojistik tesisler ile bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, Moskova bölgesindeki bazı hedeflere saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Saldırıda bölgedeki bazı lojistik tesisler ile bir petrol deposunun Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca Karadeniz'de (Rus) gölge filoya ait 2 tanker ve 4 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik baskının artırılarak savaşın sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirten Zelenskiy, "Şehirlerimize ve halkımıza yönelik her Rus saldırısına adil bir şekilde karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ayrıca düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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