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Zelenskiy: Gerçek Barış İçin Moskova'nın 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etmesi Gerek

Zelenskiy: Gerçek Barış İçin Moskova'nın 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etmesi Gerek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın koşulsuz 30 günlük ateşkesi kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Barışın sağlanması için ateşkesin önemi üzerindeki açıklamalarında, NATO Ortak Sefer Gücü toplantısında Avrupa'nın geleceğine dair ortak çalışma çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Moskova'nın 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini, ancak o zaman gerçek barışın başlayabileceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda katılımcılara video konferans yoluyla hitap etti.

Konuşmasında, bugün Avrupa Günü'nün kutlandığını belirten Zelenskiy, gelecek nesillere daha güçlü bir Avrupa'yı devretmek için ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüştüğünü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde 30 günlük koşulsuz ateşkesin önemi hakkında konuştuklarını dile getirerek, "Son dönemde ABD ile çok aktif bir iletişimimiz oldu, sadece aktif değil, gerçekten olumlu ve üretken." ifadesini kullandı.

Barışın sağlanması için önce ateşkesin uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Moskova'nın ateşkesi kabul etmesi gerekiyor çünkü ancak o zaman gerçek barış başlayabilir." diye konuştu.

Güvenlik garantisi kapsamında, Ukrayna'ya yabancı askerlerin olası konuşlandırılması yönünde "istekliler koalisyonu" oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, yarın bu konuyla ilgili toplantıya ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Bu tür koalisyonun kurulmasının Avrupa için de faydalı olabileceğine dikkati çeken Zelenski, "Bu koalisyona ihtiyacımız var ve bu koalisyonun ortak vizyonumuz doğrultusunda güvenliği garanti altına alabilecek kadar güçlü olması gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, ateşkesin uygulanması durumunda bu sürecin kontrol edilmesi gerekeceğini belirterek, "Nihayet ateşkesi sağladığımızda, uygun bir izlemeye ihtiyacımız olacak. Bütün bunlar uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturuyor. Bana göre, Baltık ve Kuzey Denizi'nin güvenliği büyük ölçüde Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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