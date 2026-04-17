Zelenskiy, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için Karadeniz'de elde ettikleri deneyimlerini kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Fransa ve İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Hürmüz Boğazı" konulu toplantıya çevrim içi bağlanarak katılımcılara hitaben konuştuğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için ortak adımların atılması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Sadece Hürmüz Boğazı'nda değil, dünyanın dört bir yanında seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, söz konusu Boğaz'daki sorunların çözülmesi için güvenilir ve uzun vadeli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden olabildiğince açık ve net olalım ve bunların sadece bugün burada söylediğimiz sözler olarak kalmamasını sağlayalım. 6 ay sonra böylece kendimizi Gazze'deki gibi bir durumda bulmayalım, orada hala yapılacak çok şey var. Güvenlik, hala büyük ölçüde istikrarsız, yeniden yapılanma aslında başlamadı ve birçok insani sorun çözülmemiş durumda."

Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların çözülmesi için adımlar atılırken Orta Doğu ülkelerinin ortak çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaştan sonra güvenlik zayıflatılmamalı, güçlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, denizde güvenliği sağlamak konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, "Rusya da denizimizi (Karadeniz) bloke etmeye çalışmıştı. Ticari gemilere refakat, mayın temizleme, hava savunması ve bu tür operasyonların genel koordinasyonunda deneyimimiz var. Ukraynalılar zaten Körfez bölgesinde hava güvenliği konusunda çalışıyor. Deniz güvenliğine de katkıda bulunabiliriz." açıklamasında bulundu.

Orta Doğu'daki savaşın Avrupa'yı da olumsuz etkilediğini aktaran Zelenskiy, "İran'daki bu savaş, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla birlikte Avrupa'daki durumu da olumsuz etkiliyor." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü anımsatarak, "ABD, farklı nedenlerle Rusya üzerindeki baskıyı azaltabilir. Bu da özellikle hava savunması olmak üzere, bu saldırılara karşı savunmak için ihtiyaç duyduğumuz silahların kıtlığına yol açabilir." ifadesine yer verdi.