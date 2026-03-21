Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD ile istişarelerin sürdüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere heyetlerinin savaşın sona ermesi için görüşmelere devam ettiğini duyurdu. Rus tarafının savaşın sona erdirilmesine ne kadar hazır olduğunun anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya gelerek savaşın sona ermesiyle ilgili konuları görüşmeye devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde ABD ile sürdürdükleri istişarelere ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna müzakere heyetinin ABD'de bulunduğunu anımsatan Zelenskiy, heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiğini belirtti.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için diplomasinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak "Kimsenin savaşa ihtiyacı yok." dedi.

ABD'deki görüşmelerin yarın da süreceğini aktaran Zelenskiy, "En önemlisi, Rus tarafının savaşı gerçekten sona erdirmeye ne kadar hazır olduğunu ve bunu ne kadar dürüst ve onurlu bir şekilde yapmaya hazır olduğunu anlamaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, toplantıların içeriğiyle ilgili raporun kendisine daha sonra sunulacağını kaydetti.

Ukrayna müzakere heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'de düzenledikleri toplantıyı değerlendirdi.

Umerov, "Müzakere sürecindeki temel konular ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüşmeler devam etti. Özellikle, pratik sonuçlara doğru ilerlemek için yaklaşımlar üzerinde anlaşmaya varılmasına önem verildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
