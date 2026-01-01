Haberler

Zelenskiy: Barış ama Ukrayna'nın Var olması İçin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın ülkesi için uygun şartlarla bitmesini istediklerini belirterek, "Biz savaşın sona ermesini istiyoruz ama Ukrayna'nın bitmesini istemiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın ülkesi için uygun şartlarla bitmesini istediklerini belirterek, "Biz savaşın sona ermesini istiyoruz ama Ukrayna'nın bitmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, yeni yıl dolayısıyla Ukrayna halkına hitaben bir konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müttefikler ile yoğun çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Zelenskiy, kısa bir süre önce ABD'den ülkesine döndüğünü kaydetti.

Zelenskiy???????, barış planı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah saat 6'da Kiev'e döndüm. Ekibimiz yolda neredeyse 50 saat geçirdi. Barış anlaşmasının yüzde 90'ı tamamlandı. Yüzde onu daha kaldı ama bu sadece rakamlardan çok daha fazlasıdır. Bu, gerçekten her şey olan bir yüzde ondur. Bu, barışın kaderini, Ukrayna ve Avrupa'nın kaderini, insanların nasıl yaşayacağını belirleyecek olan yüzde ondur. Milyonlarca hayatı kurtarmak için olan yüzde on, barışın yüzde 100 başarılı olması için gereken kararlılığın yüzde ondur."

"Benim imzam güçlü bir anlaşmanın altında olacak"

Ukrayna için "her ne pahasına olursa olsun" şeklinde bir barışın sağlanmasının uygun olmadığını aktaran Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz savaşın sona ermesini istiyoruz ama Ukrayna'nın bitmesini istemiyoruz. Yorulduk mu? Çok yorulduk. Bu, teslim olmaya hazır olduğumuz anlamına mı geliyor? Bunu düşünen herkes çok yanılıyor. Belli ki bunca yıldır Ukraynalıların kim olduğunu anlamamış."

Sadece "güçlü" bir barış anlaşmasını imzalayabileceğini ifade eden Zelenskiy, "Zayıf anlaşmaların altındaki imzalar sadece savaşı körükler. Benim imzam güçlü bir anlaşmanın altında olacak." yorumunu yaptı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermek konusunda daha çok birlik içinde olması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Bugün şunu söylemeye hakkımız var, Ukrayna şimdilik rahat bir Avrupa yaşamını Rus dünyasından ayıran tek kalkandır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa'dan ve dünyadan birçok liderin Ukrayna'da adil bir barışın sağlanması için çalıştığını ifade etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması??????? çağrısında bulunan Zelenskiy, aynı zamanda Ukrayna'ya silah desteğinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle