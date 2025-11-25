Haberler

Zelenskiy, Barış Planı İçin Trump ile Görüşmeye Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde barış planı hakkında görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile en kısa zamanda buluşmaya hazır olduğunu belirtti. Cenevre'deki görüşmelerin ardından barış planının son hali için görüşmeler yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Ukrayna'da barış planına" ilişkin son detayları görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile "en kısa zamanda" buluşmaya hazır olduğunu belirtti.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Yermak, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın ABD ile söz konusu barış planına nihai şeklini vermek üzere görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yermak, Zelenskiy'nin ABD'ye giderek Trump ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu vurgulayarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz çünkü bu görüşme, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmek için tarihi misyonuna devam etmesine yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yermak, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da barış planına son çerçeveyi çizmelerinin mümkün olacağını ve böylelikle sürecin hızlanabileceğini ifade etti.

Şükran Günü tatili için bugün Florida'ya gidecek olan Trump'ın pazar gününe kadar Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde kalması bekleniyor.

Öte yandan Axios'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, söz konusu görüşmenin gününün henüz netleşmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "bir barış anlaşmasına çok yaklaştıklarını düşündüğünü" dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 maddelik Ukrayna'da barış planı ile ilgili, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var, bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.